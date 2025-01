Lanazione.it - Paura sulla Flaminia, auto si ribalta e invade la corsia opposta

Fabro (Terni), 21 gennaio 2025 – Spettacolare incidente stradale – ma per fortuna senza gravi conseguenze per l’mobilista - questo pomeriggiostrada statale 3a Fabro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15: un giovane alla guida della sua Fiat Punto che procedeva in direzione Spoleto, poco dopo il ristorante “Il Focolare” ha perso il controllo del mezzo, finendo, dopo un impatto, cappottato. L'autista, fortunatamente illeso, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Terni e affidato ai controlli degli operatori del 118. E’ stata quindi una giornata difficile sulle strade umbre: oggi unbus è finito in un fosso a Pistrino (località Olmitello, nel comune di Citerna), fortunatamente il mezzo era vuoto, in quanto non stava trasportando passeggeri, e dunque non ci sono feriti o danni, neanche a carico del conducente.