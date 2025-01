Liberoquotidiano.it - Meloni e il video sulle missioni all'estero: "Relazioni solide per la nazione"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Costruireper il presente e il futuro della nostra". In una clippubblicata sui canali social della premier Giorgiascorrono le immagini di alcune delleinternazionali della presidente del Consiglio: dagli Emirati Arabi all'Argentina - dove ha incontrato il presidente Javier Milei - alla Cina di Xi Jinping, passando per la visita lampo a Mar-a-Lago da Donald Trump e per i summit internazionali, come G20 e Consiglio europeo.