Maxi sequestro droga nel porto di Livorno | 217 chili cocaina in un container

neldi: 217in undinel porti di. Oltre 217 kg dipurissima suddivisa in quasi 200 panetti è stata scoperta in uncontenente legname, sbarcato da una nave cargo proveniente dal Sud America.E’ questo un altro significativo colpo assestato al traffico di stupefacenti in una operazione da parte dei funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane e Monopoli Adm, direttore Giovanni Parisi, e dalla Guardia di Finanza del gruppo di, comandante Cesare Antuofermo. Operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di.La, dopo essere stata campionata ed analizzata, verrà distrutta in un inceneritore.I panetti dierano nascosti, all’interno di uncontenente legname, sbarcato da una nave cargo proveniente dal Cile: il carico era diretto in Calabria mentre la, che una volta tagliata avrebbe fruttato 600.