Romano Benito Floriani Mussolini Great -Grandson di Dittatore italiano Benito Mussolini suonerà nella serie A dopo essere stato Ceduto da Lazio in Cremonese. Lui GRANDE -GRANDSON DI 'IL DUCE ', che arriva in prestito con un'opzione di acquisto al Cremonese, Si è girato la scorsa stagione nella serie B giocando per la Juve Stabia. Il Lazio ha dato Mussolini romani in Cremonese dopo essere emerso nella serie B con Juve Stabia Cremon "Nato a Roma il 27 gennaio 2003, la fine ha sviluppato la sua carriera calcistica nella capitale, a partire dalla cava di Roma prima di firmare per Lazio.

© Justcalcio.com - Il grande nipote del dittatore Mussolini suonerà nella Serie A: Meet Romano Mussolini