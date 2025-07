Clan dei Casalesi blitz della Guardia di Finanza | 9 arresti per scommesse illegali e reati aggravati dal metodo mafioso

Operazione della Guardia di Finanza contro il clan dei Casalesi: arresti per scommesse illegali e reati aggravati dal metodo mafioso. NAPOLI, 16 luglio 2025 – È in corso un’operazione condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di nove soggetti ritenuti gravemente indiziati di appartenere a un’organizzazione criminale dedita a reati connessi alle scommesse illegali. I provvedimenti, emessi dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguardano accuse di associazione per delinquere, esercizio abusivo di attivitĂ di giochi e scommesse e trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalitĂ di agevolare il clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it