Biccy.it - Luca Calvani contro il ripescaggio di Jessica Morlacchi

, proprio come Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che si sono schieratiil rientro di Helena Prestes, ha mostrato perplessità suldi.Se Lorenzo e Shaila si sono dichiarati contrari al rientro di Helena, motivando la loro posizione con il fatto che fosse finita in nomination a seguito di una punizione disciplinare,ha espresso la sua contrarietà al rientro di, poiché quest’ultima era uscita volontariamente. La sensazione, tuttavia, è che i tre si stiano esprimendo più per rancore personale che per una reale questione di giustizia.“Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira!” – ha sbottato– “Lei come non si è sottoposta al televoto per uscire, non si sarebbe dovuta neanche sottoporre al televoto per entrare! Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi.