La sfilata di Prada è stata all' insegna di Timmy?

, nota e oliatissima macchina della moda ha visto nelle ultime stagioni un grande cambiamento. Miuccia, co-direttrice creativa della casa di moda milanese, è famosa per definire temi filosofici e specifiche linee guida nelle sue collezioni. La signora(come viene chiamata) potrebbe concentrarsi sul velluto a coste e sulle conchiglie di ciprea in una stagione, per poi passare a proporre tute futuristiche nella successiva, grazie a una ben nota passione per le contraddizioni e a chiare visioni creative.Le cose, però, sono cambiate. La signorae il partner creativo Raf Simons non usano moodboard per spiegare il proprio lavoro (per carità!), ma se lo facessero, forse troveremmo come motivo ispiratore un personaggio come Timothée Chalamet, il principe del caos nella moda maschile, nascosto dietro la loro collezione uomo Autunno/Inverno 2025.