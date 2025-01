Calciomercato.it - Inzaghi ripesca Frattesi: “Lui o Barella. Mercato? Non li cambierei per nulla al mondo”

L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match di Champions League in casa dello Sparta PragaL’Inter a caccia della qualificazione diretta agli ottavi di Champions League e domani sera contro lo Sparta Praga serviranno i tre punti ai nerazzurri cercare di raggiungere l’obiettivo, in attesa dell’ultima gara della prima fase contro il Monaco in programma la prossima settimana.Simone(LaPresse) – Calcio.itSimone, come di consueto, ha parlato alla vigilia della trasferta in Repubblica Ceca: “Conosciamo l’importanza e le difficoltà della partita, ci vorrà la vera Inter. Dovremo essere aggressivi e determinati perché lo Sparta è un avversario che ha esperienza in Champions – esordisce l’allenatore nerazzurro – Sulla formazione non ho ancora deciso, ho ancora un paio di dubbi”.