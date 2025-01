Calciomercato.it - Inter, Frattesi-Roma: c’è la data dell’affondo

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news in casa giallorossa tra entrate ed usciteUltime due settimane di calciomercato pronte ad entrare nel vivo. In casain particolare si sta ragionando su nuovi innesti da regalare a Claudio Ranieri per tentare di risalire la china in campionato e affrontare al meglio le coppe in questa seconda parte di stagione.Davideobiettivo di mercato della– Calciomercato.it (Lapresse)E in questo senso Davideresta uno dei nomi più caldi. Il giocatore ha chiesto maggior minutaggio nella rosa dell’, che sta già riflettendo su come potersi muovere in caso di addio del centrocampista della Nazionale. E il nome diè stato trattato anche nell’appuntamento di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.