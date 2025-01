Lookdavip.tgcom24.it - Inauguration Day, i look delle first lady nella storia

Chi sperava di poter vedere la prima donna presidente alla Casa Bianca, dovrà aspettare (almeno) altri quattro anni. Dopo aver sconfitto Kamala Harris alle elezioni del 5 novembre, Donald Trump è ufficialmente il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il giuramento è andato in scena il 20 gennaio a Washington DC, davanti agli occhi del mondo. e dellaMelania Trump. Lei, composta e statuaria al fianco del marito, ha indossato un rigoroso outfit blu di Adam Lippes, con un cappello a tesa larga destinato a passare alla. Le notizie di News ViraliLauren Sanchez mostra il seno all’day di Trump: imbarazzo social per Jeff BezosL’ultimo sfregio di Trump a Biden: ecco cosa gli ha detto alla Casa BiancaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso dadavip TgCom24 (@davip)Lo stile al fianco del presidenteQuello dellaè un ruolo fondamentale per la buona riuscita di una presidenza.