I cartelli della droga sono terroristi. Il senso della mossa di Trump

Oltre alla dichiarazione di emergenza nazionale al confine meridionale, Donaldha firmato una serie di executive order sull’immigrazione, tra cui la designazione deicome organizzazioniche. “Il Messico probabilmente non è d’accordo, ma dobbiamo fare ciò che è giusto”, ha detto il presidente statunitense parlando con la stampa presente nello Studio Ovale poco dopo il suo insediamento. Questo provvedimento potrebbe sfociare nella conduzione di operazioni militari contro queste organizzazioni oltre il confine con il Messico e in America Latina.Il decreto firmato damenziona imessicani e altri gruppi criminali latinoamericani come la banda venezuelana Tren de Aragua e quella salvadoregna MS-13, definendoli “una minaccia per la sicurezza del popolo americano, la sicurezza degli Stati Uniti e la stabilità dell’ordine internazionale nell’emisfero occidentale”.