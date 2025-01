Tvzap.it - “Grande Fratello”, l’ira di Shaila e Lorenzo dopo la puntata: il motivo

Leggi su Tvzap.it

La ventiquattresimadelha lasciato il segno tra i concorrenti, soprattuttol’annuncio clamoroso del ripescaggio di alcuni ex gieffini. La notizia ha scatenato il malcontento diGatta eSpolverato, che hanno manifestato apertamente la loro insoddisfazione, definendo la scelta della produzione “un’ingiustizia”.Leggi anche: Eva Grimaldi eliminata dal: la sua reazioneLeggi anche: “”, chi è stato eliminato: l’annuncio di Alfonso a fine serataChi sono gli ex concorrenti rientrati?I sei ex concorrenti che il pubblico ha deciso di far rientrare nella Casa sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi (eliminata della serata)Il pubblico, tramite il televoto, deciderà chi tra loro potrà tornare ufficialmente in gara.