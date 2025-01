Iodonna.it - Gonna di jeans: le star la indossano anche in inverno

Ladi, un grande classico che attraversa le stagioni, non perde il suo fascino nemmeno d’. Con il giusto mix di capi e accessori, si trasforma in un alleato di stile per affrontare il freddo senza rinunciare alla femminilità. Dai maglioni oversize ai collant a coste, fino agli stivali che dettano tendenza, questo capo iconico si reinventa per adattarsi alle esigenze della stagione, con un tocco vintage-chic che conquista ogni guardaroba.di raso e pizzo: 5 outfit da copiare inX A regalare le ispirazioni di stile più intriganti di stagione sono le, che non rinunciano alla denim skirtquando le temperature vanno sotto zero.