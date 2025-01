Anteprima24.it - Frode da 127 milioni e riciclaggio via Cina, sequestri in Campania

Tempo di lettura: 2 minutiGrazie a una complessa rete di 51 società “cartiere”, 54 indagati residenti tra Napoli e Caserta hanno messo a disposizione i loro servizi (fatturazioni di operazioni inesistenti) per consentire di evadere l’Iva a 34 ditte di pelletteria e calzature tra Toscana,, Marche e Veneto.Una maxi evasione fiscale, da oltre 127di euro, e anche un sistema diche impiegava banche e cittadini cinesi residenti a Napoli, sono stati scoperti dai finanzieri dei Nuclei della Guardia di Finanza, Polizia Economico – Finanziaria di Pisa e Napoli nell’ambito di indagini coordinate della Procura di Napoli (pm Valentina Maisto e Giuseppe Riccio, terza sezione, criminalità economica, coordinata dal procuratore aggiunto Alessandro Milita).Gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto dal gip di Napoli un decreto di sequestro per equivalente (di complessi aziendali, beni mobili ed immobili, tutti beni riconducibili agli indagati o nella loro disponibilità) nei confronti degli indagati che hanno consentito ai loro clienti di non pagare imposte per oltre 46di euro, dal 2019 al 2021.