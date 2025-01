Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, tutta la verità sui contatti col Manchester City: i bianconeri aprono a questo tipo di prestito? Novità

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: tutti gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista deie sull’interesse delSono giorni caldi per il calciomercato Juve, sia in entrata che in uscita. In particolare per quanto riguarda il futuro diche è stato accostato alcosì come Cambiaso.Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, inon avrebbero intenzione di cedereinma potrebbero aprire a questa formula nel caso in cui fosse molto oneroso, tra gli 8 e i 10 milioni, con diritto oppure obbligo di riscatto.Leggi sunews24.com