Quotidiano.net - Diplomazia d’interessi: Musk, il tycoon, la Cina. E Bruxelles è all’angolo

Roma, 21 gennaio 2025 – We, the people. Così comincia la dichiarazione di indipendenza delle tredici colonie americane ribelli, scritta nel 1776. Oggi, 2025, Donald Trump la riscrive in “Io, il popolo”, ponendosi come interprete fedele e assoluto degli animi del popolo americano per “fare di nuovo grande l’America”. Il populismo è assolutista, e il populista sincero somiglia tantissimo a un sovrano plebiscitario: un “re democratico”, non investito dal potere divino, ma da un popolo che si fa dio e che parla attraverso il re. epaselect epa11837518 US President-elect Donald Trump (L) with businessman Elon(R) on stage during a rally at Capital One Arena in Washington, DC, USA, 19 January 2025. President-elect Donald Trump, who defeated Joe Biden to become the 47th president of the United States, will be inaugurated on 20 January, though all of the planned outdoor ceremonies and events have been cancelled due to a forecast of extreme cold temperatures.