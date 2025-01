Anteprima24.it - Con sito “specchio” truffano 20 persone in tre giorni, denunciati

Tempo di lettura: < 1 minutoAttraverso un, del tutto simile a quello originale di vendita di pezzi di ricambio per auto ma ovviamente “vuoto”, avrebbero truffato 30mila euro in tre, dal 2 al 4 dicembre scorsi, a venti ignari acquirenti.È quanto contestato a tre pirati informatici, due uomini di 59 e 33 anni del Casertano e una donna di 33 anni del napoletano, che sono statidai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni. Proprio qualche giorno fa erano stati scoperti sempre dai carabinieri due fidanzati residenti nell’area maddalonese che a novembre avrebbero truffato con un modus operandi identico numeroseappropriandosi di 19mila euro. In entrambi gli episodi le vittime erano convinte di aver acquistato pezzi di ricambio per le loro auto dopo aver versato il prezzo pattuito su carte prepagate nella disponibilità dei tre hacker; ma così non era, e infatti i tre una volta ricevuti i soldi sulle carte andavano alla posta e li monetizzavano.