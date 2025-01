Secoloditalia.it - Cittadinanza, Job Act e gli altri: quali sono i cinque referendum ammessi dalla Corte costituzionale

Non ci sarà unabrogativo della legge sull’Autonomia differenziata. Ma gli elettori potranno pronunciarsi suquesiti. Laha dichiarato ammissibili iche riguardano laper gli extracomunitari, il Jobs Act, l’indennità di licenziamento nelle piccole imprese, i contratti di lavoro a termine e la responsabilità solidale del committente negli appalti.sullaHa avuto il via libera il quesito referendario per ridurre da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia degli stranieri maggiorenni extracomunitari. Ilsullapunta al dimezzamento dei tempi di residenza per la presentazione della domanda di concessione della. Tra i promotori c’è +Europa.: i quattro quesiti sul lavoroNel primo dei quesiti sul lavoro si chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs act.