Chainsaw Man: nuovi succosi dettagli sul film basato sull'arco narrativo di Reze

Il 2025 si prospetta essere una delle annate più prolifiche per il mondo degli anime. Nel corso dei prossimi mesi uscirà il nuovodiMan che coprirà l’arcodi, probabilmente uno dei più apprezzati dai fan della controparte cartacea. Nel frattempo dobbiamo accontentarci, e nemmeno tanto data la loro importanza, di nuove indiscrezioni a riguardo.Tramite un post X dell’account ufficiale diMan veniamo a sapere che nuove informazioni saranno rilasciate durante il prossimo AnimeJapan 2025 expo. L’evento si terrà il 23 marzo 2025 e sul palco saranno presenti i doppiatori giapponesi di Denji e Makima. Purtoppo al momento il post non segnala altro di rilevante e dobbiamo armarci di pazienza per mettere a freno la nostra curiosità./??#AnimeJapan 2025???????????? ??????????????????\???:3/23(?) 15:50-16:20?WHITE STAGE??:#?????(????)/#?????(????)???????????????????AnimeJapan????????????????????.