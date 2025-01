Ilrestodelcarlino.it - Calciatore del Real Padova insultato dagli avversari per 70 minuti: “Scimmia, scimmia”

, 25 gennaio 2025 -in campo per 70, urla razziste dalla panchina della squadraa: “”. Dopo aver sopportato in silenzio per più di un’ora, il giocatore 18enne delscoppia in lacrime e chiede al suo allenatore di essere sostituito. Il coach protesta, ma l’arbitro avrebbe detto di non aver sentito nulla. È il gravissimo episodio successo sabato scorso durante la partita di calcio- San Giorgio in Bosco, valida per il campionato provinciale juniores. Frasi razziste sui social: la denuncia “Algiocano più scimmie che persone, in campo sembrava di stare in una giungla”. È il terribile commento arrivato su un portale di calcio dopo la partita di campionato, scritto la sera stessa da un sostenitore della squadrana San Giorgio in Bosco.