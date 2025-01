Lanazione.it - Asilo nido di Bibbiena stazione, procedono i lavori

Arezzo, 21 gennaio 2025 –dia pieno ritmo idi costruzione del nuovodi. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Siamo estremamente soddisfatti per come stanno procedendo i. L’intervento è uno di quelli che consideriamo fondamentale per completare un percorso organizzato e ben strutturato per le famiglie su. La struttura è collocata a pochi passi dalla scuola materna in un terreno di proprietà comunale. Ma qui vicino ci sono anche un parco pubblico attrezzato, un centro sportivo e laferroviaria. Si tratta di un insieme di servizi essenziali fatti appositamente per le famiglie. Crediamo che il nostro territorio possa offrire tanto ai giovani nuclei familiari che hanno bisogno di comodità e strutture di sostegno al ruolo genitoriale e alla conciliazione dei tempi, dove la vita non è cara come in città e c’è una comunità accogliente.