Ilfattoquotidiano.it - Vanessa Incontrada: “È stato doloroso quando gli haters mi hanno attaccata all’inizio. Ho continuato a credere in me e oggi non li calcolo proprio”

Fino al 2 febbraioè in scena al Teatro Manzoni con “Ti sposo ma non troppo“. Un ritorno in coppia con Gabriele Pignotta, dopo il successo della pièce precedente “Scusa sono in riunione. Ti posso richiamare?”. “Ti sposo ma non troppo” vede protagonisti quattro individui che, superati i quarant’anni, fanno i conti con una situazione sentimentale ancora precaria: Andrea () è una donna affascinante delusa dall’amore, Luca (Gabriele Pignotta) è un divorziato dall’eterna giovinezza che si rifugia in storie superficiali e prive di impegno, Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro), sposati da dieci anni, sono una coppia stanca e demotivata. La convivenza, le emozioni confuse e le crisi esistenziali trascineranno i quattro in un vortice di scambi d’identità ed equivoci imbarazzanti.