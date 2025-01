Iltempo.it - Trump giura a Washington. Meloni unica leader europea, in prima fila Musk e... Zuckerberg

Donaldcome 47° presidente degli Stati Uniti nella Rotonda del Campidoglio dove si svolge la cerimonia davanti agli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Tra gli ospiti internazionali la presidente del Consiglio italiano Giorgiae il presidente dell'Argentina Javier Milei. Il nuovo gabinetto diè presente per la cerimonia di insediamento. Tra i membri del gabinetto presenti ci sono Robert F. Kennedy, scelto per il dipartimento della Sanità, la candidata a segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem, il nuovo segretario di Stato Marco Rubio e il candidato a segretario degli Interni Doug Burgum, insieme a Tulsi Gabbard e Kash Patel, le scelte dicome direttore dell'Intelligence nazionale e direttore dell'FBI. L'ex candidato alla presidenza Vivek Ramaswamy e il miliardario Elon, i co-presidenti del Dipartimento per l'efficienza governativa di recente creazione, sono anche loro nella Rotonda.