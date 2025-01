Bergamonews.it - TheFork, tra i ristoranti più amati in Italia “Il Carroccio” di Dalmine e “Da Vittorio”

Tra i 100piùdel 2024 indagli utenti di, piattaforma per la prenotazione online die “leader europeo nei gestionali per la ristorazione conManager”, che ha annunciato la Top 100 dell’anno appena concluso, solo due si trovano nella bergamasca: Daed Il. Anzi, ad onor di classifica la trattoria disi posiziona al 36esimo posto mentre il ristorante della famiglia Cerea al 65esimo posto.La classifica deipiùè stilata tenendo conto di diversi fattori, tra cui il punteggio, le recensioni, le prenotazioni e le visite sulla scheda del ristorante, valutandone le performance sui dodici mesi appena trascorsi. “La nostra Top 100 si è affermata come uno strumento unico per aiutare i clienti nella scelta del ristorante perfetto.