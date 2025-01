Unlimitednews.it - Tajani “Per la pace in Palestina l’Europa potrà avere un ruolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’alba di una possibileche potrebbe coinvolgere l’intera regione”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioin un’intervista al quotidiano La Stampa in merito alla tregua a Gaza.“Ora inizia un lavoro diplomatico lungo e complesso per rafforzare la tregua – sottolinea-. Le prossime sei settimane saranno la chiave per porre le basi del passaggio dalla prima alla seconda fase del cessate il fuoco. La liberazione delle prime tre giovani donne israeliane è positiva, ma ora deve proseguire la liberazione degli ostaggi israeliani e, contestualmente, si devono far arrivare aiuti alla popolazione palestinese”.Una volta stabilizzata la tregua “siridare slancio agli Accordi di Abramo, con cui si volevano normalizzare i rapporti dei Paesi arabi con Israele.