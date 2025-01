Settanta milioni trovato il sostituto di Vlahovic

Leggi su Sportface.it

Il centravanti serbo è ormai fuori dai piani della Juventus. Spunta un’operazione da circa 82di euro, ecco tutti i dettagliè ormai un corpo estraneo alla Juve. Sabato col Milan ha giocato gli ultimi scarsi dieci minuti senza infamia e senza gloria. Il serbo è stato quasi tutto il tempo in panchina perché ancora non al meglio dal punto di vista fisico. Ma se Motta lo ritenesse indispensabile, probabilmente il numero 9 bianconero sarebbe stato mandato in campo pure con una gamba sola. Invece così non è, con il neo arrivato Kolo Muani (in attesa che si sblocchi la vicenda tesseramento) che può fargli subito le scarpe., Giuntoli pronto a cederlo anche adessoGiuntoli è pronto a cedereanche in questa sessione di calciomercato. Ce lo immaginiamo a casa con la maglia dell’Arsenal, in sostanza a fare il tifo affinché i ‘Gunners’ presentino una proposta concreta per il cartellino.