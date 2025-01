Lanazione.it - "Rendiamo l’aria più sana". A passeggio con le piante

Si tinge di "verde" l’impegno degli studenti della Monash University ad integrarsi nel tessuto cittadino, diventando loro stessi una voce per sensibilizzare la comunità sul futuro di Prato. Saranno 54 studenti della V edizione del programma "Global Immersion Guarantee" che prevede di applicare le conoscenze alle situazioni reali, sul territorio a sensibilizzare la città sull’importanza della salvaguardia degli alberi e degli spazi verdi nella vita urbana. Martedì 21 gennaio alle 11 gli studenti si muoveranno dalla sede dell’università in via Pugliesi recando con loro alcunedi bambù e una pianta di callistemon, molto comune nella flora australiana. Lesaranno un simbolo per raccontare quanto il verde sia vitale negli spazi urbani. Lesono donate dal vivaio Vannucci e scelte per la loro facilità di trasporto.