Ilrestodelcarlino.it - Pallamano, A1 femminile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CASALGRANDE PADANA21ADATTIVA PONTINIA28 CASALGRANDE PADANA: Ferrari E., Franco 3, Iyamu 8, Furlanetto 4, Niccolai Apostol, Artoni S. 4, Rondoni, Bonacini, Artoni A. 1, Orlandi, Baroni E., Giovannini 1, Ferrari L., Baroni S., Cosentino. All. Barani. ADATTIVA PONTINIA: Sitzia, Podda 4, Colloredo 7, Manojlovic R. 4, Peppe, Apuzzo, D’Ambrosio 4, Stefanelli 4, Giardino, Gomez Hernandez 5, Piantini, Crosta. All. Manojlovic. Arbitri: Bassan e Bernardelle. Note: primo tempo 9-15. Sette metri: Casalgrande 2/5, Pontinia 2/2. Minuti di esclusione: Casalgrande 2, Pontinia 2. Sconfitta casalinga per la Casalgrande Padana (14), che cede al PalaKeope contro Pontinia (22), seconda nella classifica di Serie A1. Priva di Lusetti, oltre che della lungodegente Rossi, la formazione ceramica è sempre costretta ad inseguire tolto un inizio promettente, con le laziali che consolidano col passare dei minuti il loro vantaggio fino a portare a casa la vittoria.