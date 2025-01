Tg24.sky.it - Ornavasso, padre uccide a fucilate il figlio al culmine di una lite

Omicidio nella serata di ieri a, comune della Bassa Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola: la vittima è un ragazzo di 34 anni, Nicolò Borghini, ucciso dal, 63 anni, Edoardo Borghini, aldi una. L'arma utilizzata è un fucile, regolarmente detenuto dal genitore. La vittima, secondo quanto si apprende dalle forze dell'ordine, avrebbe avuto problemi con la droga. I due vivevano insieme in una villetta in via della Conciliazione nella quale, al momento dell'omicidio, era presente anche la madre del ragazzo. Ilè stato arrestato e sentito dai carabinieri fino a tarda notte.