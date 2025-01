Ilgiorno.it - Movibus, troppi disagi per i pendolari anche a Nerviano. Presentata interrogazione comunale

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 20 gennaio 2025 – A partire dal 13 gennaio scorso la compagnia di trasportiha apportato modifiche agli orari di alcune linee, provocando inevitabiliper ie gli studenti di. Questa decisione, comunicata ufficialmente dall'azienda, è stata attribuita alla persistente carenza di personale qualificato, in particolare autisti di autobus. Il consigliereMassimo Cozzi, ha mandato in queste ore unasuidi migliaia di utenti di zona. Nel comunicato si legge: "Questa revisione si rende necessaria a causa della persistente carenza di personale nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le figure professionali adibite alla guida degli autobus. Siamo consapevoli deiche tali modifiche potrebbero arrecare agli utenti delle linee interessate.