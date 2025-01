Lapresse.it - Melania Trump torna alla Casa Bianca: “Questa volta sarà diverso”

La first lady ‘riluttante’ è pronta aree ha assicurato che”.si trasferirà nuovamente a Washington per seguire il marito Donald, che dal 20 gennaio si insedia per la secondapresidente degli Stati Uniti. “Ho fatto i bagagli e scelto i mobili che porterò con me – ha spiegato -,, la seconda, la transizionemolto diversa“. Differente è anche l’età del figlio Barron, ora 18enne, che frequenta l’università di New York e quindi non vivrà, dove avrà comunque una stanza a lui riservata.Da modella a first ladyKnavs, poi germanizzato in Knauss, è nata a Novo Mesto in Slovenia il 26 aprile del 1970. Lei e Donald si sono conosciuti nel 1998 a New York, si sono sposati nel 2005 in Florida e nel 2006 sono diventati genitori di Barron William.