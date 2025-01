Lanazione.it - "Maria oggi avrebbe vent’anni. Sopravviverle è un tormento"

"È il secondo compleanno senza di te. Avresti compiuto. Sopravvivere è unquotidiano". Così Gennaro Elia ricorda la figlia, morta in ospedale a 17 anni. Ieri la ragazzafesteggiato una tappa importante della sua vita e ora il papà coglie l’occasione per rilanciare l’impegno dell’associazione (non lucrativa, di utilità sociale) “La Voce di“. "Mi manca ogni cosa di mia figlia: il suo sorriso, la sua gioia e la voglia di vivere, il suo prendermi in giro. Ma non ci si può fermare – sottolinea papà Gennaro – e ho scelto di mettermi al servizio degli altri di chi, come me, vive questo dolore immenso. Con l’associazione assistiamo chi si trova a doversi confrontare con casi di malasanità, malagiustizia, con gli esiti imprevedibili di un incidente stradale o di un infortunio su lavoro".