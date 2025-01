Ilrestodelcarlino.it - Maceratese, la festa è a metà: Nasic va ko

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2ATLETICO MARINER0: Gagliardini; Ciattaglia (43’ st Del Moro), Lucero, Nicolosi (1’ st Vanzan), Mastrippolito, Bongelli,(37’ pt Bracciatelli), Ruani (26’ st Bracciatelli); Marras (43’ st Grillo), Cognigni, Vrioni (18’ st Oses). All. Possanzini. ATLETICO MARINER: Amato; Marucci (10’ st Panza), De Vito, Kiwobo, Luciani, Di Filippo; Oddi (10’ st Lorenzoni), Picciola (18’ st Lalaj), Napolano (18’ st Sharif); Cialini, Rodriguez (30’ st Ricci). All. Puddu. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 46’ pt Cognigni, 2’ st Ruani. Note: spettatori circa 800; ammoniti Ciattaglia e Cognigni nella, Lorenzoni, Panza, Luciani e Kiwobo nell’Atletico; angoli 11-2; recupero 4’+4’. Labatte senza problemi l’Atletico Mariner e continua la sua corsa in vetta alla classifica, anche se le dirette inseguitrici non mollano.