Lui oggi non c’è più | Mara Venier si commuove in diretta a Domenica In dopo il racconto di Valerio Scanu

Un momento di forte emozione durante l’ultima puntata diIn. Arsi è proprio la conduttrice,, che proprio non ha retto l’emozione quando, tra gli ospiti del salottinole di Rai 1, le ha ricordato un aneddoto del passato.Il cantante, che è uno dei volti di Ora o mai più, il music show condotto da Marco Liorni, è stato uno dei protagonisti di Tutti pazzi per Sanremo, il siparietto dedicato ad alcuni dei cantanti che hanno vinto e partecipato al Festival della musica italiana. Ed è proprio mentre i vari artisti raccontavano le loro esperienze sul palco dell’Ariston,ha ricordato la vittoria al Festival di, nel 2010: “Chissà quanta emozione quando hai sentito il tuo nome come vincitore, eri un ragazzino, avevi diciannove anni“.Ma le partecipazioni del cantante a Sanremo sono due.