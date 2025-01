Lucio Corsi | In equilibrio precario su tutte le cose Sanremo? Un modo per crescere

Leggi su Funweek.it

Dalla finzione alla realtà. Dopo aver partecipato al Festival dinella serie tv Vita da Carlo 3 con Verdone nei panni di direttore artistico,, all’Ariston, ci va per davvero. Una serie di coincidenze hanno, infatti, convinto l’artista a partecipare tra i Big in gara nell’edizione 2025 con Carlo Conti. Il brano scelto è Volevo essere un duro, traccia che sarà inserita nel prossimo progetto discografico in fase di chiusura.2025Intanto devo dire che sono felice di essere al Festival della canzone italiana, ci tengo a sottolineare questa cosa. Al centro ci sono le canzoni, la musica, gli strumenti e io vorrei proprio puntare il faro su queste. Inseguo le canzoni da quando ero bambino, con esse amo fuggire da quella realtà che poi nella vita vera amo vivere a pieno.