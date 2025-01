Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 5-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.0040-40 Non passa la risposta di dritto di. Parità.30-40 Prima esterna vincente di Lorenzo.15-40 Due palle del controbreak. Gran passante con il dritto in allungo di.15-30 Troppa fretta per, che gioca una brutta smorzata offrendosi al rovescio vincente dell’avversario.15-15 Fuori misura stavolta il dritto del torinese.15-0 Favoloso il dritto inside out vincente di Lorenzo.3-5 Game. Prima esterna vincente del californiano, ma oraper il set.40-30 Peccato. Scappa via il rovescio del piemontese.30-30 Altra gran prima del.15-30 Risposta aggressiva con il rovescio dell’azzurro.15-15 Prima vincente dello statunitense.0-15perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio.