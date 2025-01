Anteprima24.it - Le altre di C, il Trapani pensa in grande: Antonini sogna SuperMario

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Mario Balotelli. Sarebbe un piacere averlo acon noi. Un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne”. Questo il post su X del presidente delValerioche ha stuzzicato la fantasia dei tifosi cheno l’approdo in maglia granata dell’attuale attaccante del Genoa, società con la quale il rapporto dell’ex bomber della Nazionale non sembra più così saldo. Verità o solo una provocazione? Difficile a dirlo, ma è certo che il nome di Mario Balotelli in Serie C farebbe molto rumore riportando entusiasmo in una piazza come quella delcon il morale non certo alto dopo i tanti bocconi amari buttati giù fino ad ora in campionato. L'articolo Ledi C, ilinproviene da Anteprima24.