Lanazione.it - La T Tecnica Gema, un tempo non basta. Roseto si conferma di un altro pianeta

Liofilchem 85 La T56 LIOFILCHEM: Durante 7, Guaiana 8, Pastore 7, Sacchetti 5, Tsetseroukou 5; Aukstikalnis 18, Traini 10, Donadoni 10, Tiberti 8, Dellosto 7. All. Gramenzi. LA TMONTECATINI: Burini 5, Chiarini 5, Toscano 6, D’Alessandro 8, Bedin 13; Acunzo 15, Passoni 2, Di Pizzo 2, Gattel, Savoldelli, Cellerini, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Calella e Marco. Parziali: 21-17, 42-36, 66-49. La Liofilchemriporta sulla Terra La TMontecatini, scesa in riva all’Adriatico senza la pretesa di infliggere agli uomini di Gramenzi la prima sconfitta davanti al pubblico amico ma quantomeno con la convinzione di potersela giocare ad armi pari con la capolista del Girone B. Niente di più sbagliato: la squadra di Del Re dura fino al 6-16 dei primi cinque minuti, ilche Sacchetti e compagni impiegano per capire che c’è da fare sul serio, poi viene spazzata via dal campo da unaimplacabile nel rimarcare la distanza siderale che c’è fra sé e le altre.