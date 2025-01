Panorama.it - In battaglia il nuovo cannone Nato

Mentre il fronte della guerra russo-ucraina si sposta molto lentamente a favore di Mosca, nel tentativo di disporre di nuove risorse continuano le sperimentazioni di nuovi armamenti. Lanciata da Francia e Stati Uniti nel gennaio 2024, la coalizione “Artiglieria per l'Ucraina” al momento non fa più notizia, e lo stesso vale per le altre otto coalizioni contattate dall'Ukraine defense contact group, che riunisce 54 paesi partner di Kiev. Tuttavia, le consegne di nuovi cannoni all'esercito ucraino continuano e tra queste è particolarmente importante quanto accaduto alla brigata “Anna di Kiev” schierata in Donbass che ha ricevuto diciotto obici semoventi Rch-155 Caesar aggiuntivi rispetto ai cinquantaquattro previsti per Kiev fino al 2030, con altri sei obici da consegnare nel 2025. Tale fornitura era stata annunciata nel dicembre 2022 dalla Germania che non li aveva mai esportati prima, e si aggiunge ai 25 esemplari di Pzh-2000 precedentemente prelevati dall'inventario della Bundeswehr.