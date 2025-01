Sport.quotidiano.net - Il centrale olandese: "un traguardo che mi riempie d’orgoglio». Beukema, l’emozione fa cinquanta (presenze)

Pilastro della difesa, osservato speciale delle big d’Europa e, per ora, sempre più protagonista sotto le Due Torri. Samtocca le 50in serie A con la maglia del Bologna dopo aver già fatto 50 qualche settimana fa sommando tutte le competizioni. Dopo qualche panchina nella passata stagione, vissuta da protagonista, la partenza di Calafiori in estate ha di fatto consegnato le chiavi della difesa all’che quest’anno ha giocato praticamente sempre: su 27 partite,ne ha giocate 26, saltando solo la Coppa Italia, con all’attivo anche un assist in campionato nel pareggio di Como di inizio stagione. "Raggiungere le 50in serie A con questa maglia è unche midi orgoglio – racconta –. Fin dal primo giorno al Bologna, mi sono sentito parte di una famiglia speciale, e contribuire alla storica qualificazione in Champions League lo scorso anno è stato qualcosa di incredibile.