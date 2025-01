Oasport.it - Holger Rune, il bue che dice cornuto all’asino: MTO ‘tattico’ a fine terzo set, Sinner se la ride

Leggi su Oasport.it

Il bue che. Ci sia concessa questa espressione per definire quanto fatto daquest’oggi a Melbourne. Il danese è stato sconfitto in quattro set da Jannik, negli ottavi di finale degli Australian Open. Un’affermazione sullo score di 6-3 3-6 6-3 6-2 dell’altoatesino, in cui tante cose sono accadute. La più importante è quella che si lega allo stato di salute di.Il n.1 del mondo si è presentato a questa partita non nelle migliori condizioni. Un malessere, che ha preferito poi non precisare davanti ai microfoni e di cui nessuno si è accorto nel primo set, si è fatto sentire nella seconda metà del secondo parziale. Nell’ottavo game, in particolare, Jannik ha iniziato a manifestare segnali di disagio negli spostamenti.L’azzurro si è visto sfuggire di mano il secondo set e a inizioera in grandissima difficoltà.