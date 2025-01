Juventusnews24.com - Dorgu Juve, si muove il Manchester United! Contatti per l’esterno del Lecce: i Red Devils hanno un vantaggio sulle concorrenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, siiltracce delche piace anche ai bianconeri:questoCome riferito da Fabrizio Romano, ilsi starebbendo per l’acquisto di Patrick, esterno delaccostato anche al calciomercatocome sostituto in caso di eventuale partenza di Andrea Cambiaso già in queste settimane.I Rednonancora presentato offerte, ma avrebbero già avviato icon la società pugliese, che dal canto suo chiede 40 milioni di euro. Il danese aprirebbe al 100% alla possibilità di trasferirsi in Premier League.Leggi suntusnews24.com