Donald e Giorgia? Che feeling l’Ue colga l’occasione Parla Di Giuseppe

“Il secondo mandato di Trump può essere un interessante acceleratore per l’Europa, costringendola finalmente ad evolversi e il peso specifico dell’Italia diMeloni potrà essere in questo senso decisivo come non mai”. Sono trascorsi pochi minuti dalla fine del discorso diTrump al giuramento da 47mo presidente degli Stati Uniti e Formiche.net ha raggiunto al telefono il deputato di FdI, Andrea Di, eletto negli Usa dove risiede da anni, che ha partecipato alla cerimonia assieme alla delegazione italiana di Ecr, composta da Carlo Fidanza e Antonio Giordano, oltre alla presenza del presidente presidente del Consiglio nella zona riservata agli ex presidenti, “un posto d’onore – specifica Di– per chi conosce la grammatica della Casa Bianca”.Il discorso di Trump è stato più geopolitico rispetto a quello dello scorso mandato.