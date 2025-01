Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Udinese 0-0 | Partiti LIVE

Si chiude la ventunesima giornata del campionato diA col monday night tra ile l’Ultimo impegno della ventunesima giornata del campionato diA, dopo le gare disputate nel lungo weekend: per questo monday night, si affrontano ile l’.Fabregas (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Cesc Fabregas e grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro il Milan di Sergio Conceicao nel turno precedente: dopo l’iniziale vantaggio del nuovo acquisto Diao, Theo Hernandez e Rafael Leao hanno ribaltato la situazione. Di contro, i bianconeri dell’allenatore Kosta Runjaic hanno raccolto il terzo pareggio consecutivo, l’ultimo dei quali contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini tra le mura amiche a reti bianche: quarto risultato utile consecutivo e decimo posto in classifica a quota 26 punti per i bianconeri friulani.