Danilo spunta la data per la firma con il Napoli? Resta un solo pericolo

Notizie Calcio– Persarebbe emersa laper lacon gli azzurri:vivo unultimoche spaventa Tra le notizie calciodi giornata, arrivano novità per il possibile approdo in maglia azzurra di. Il difensore sembrerebbe essere, finalmente, a un passo dalla rescissione consensuale con la Juventus, che sta spingendo per trovare un nuovo centrale che possa prendere anche il posto dell’infortunato Bremer. Un’accelerata alle trattative, che spingerebbe più velocemente l’ex capitano verso i partenopei.Oggi, nel frattempo, dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto dicon la Juventus. È il prescelto per rinforzare la difesa del. Da tempo. Il fatto è che su di lui sono piombati anche il Brighton ma soprattutto il Flamengo e il Santos.