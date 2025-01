Dilei.it - Dall’Herpes labiale alla congiuntivite, perché si manifestano dopo intensi sforzi fisici

Prepararsi prima è fondamentale, per non giungere sulle piste con le articolazioni arrugginite e i muscoli che non sopportano gli. E una volta giunti sulle piste è ovviamente importante, come ricordano gli esperti di Assosalute in una nota, ridurre il rischio di traumi e fare attenzione all’alimentazione, oltre che all’abbigliamento, proteggendosi dal clima rigido. Ma,una giornata sulle piste, con il sole che batte e la neve che riflette i raggi, viene il lunedì.Si rientra in ufficio, si riprende il tran-tran quotidiano. E con l’inizio della settimana, complici la fatica fisica e l’esposizione al clima freddo ed assolato, possono presentarsi piccoli disturbi, dcomparsa dell’Herpes sulle labbra fino a fastidi agli occhi. Cerchiamo di capire cosa può accadere e come proteggerci.