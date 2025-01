Ilnapolista.it - Conte ha liberato McTominay e Anguissa, due numeri 8 con licenza di attaccare (Athletic)

ha, come Guardiola cambiò ruolo a De Bruyne e Silva ()Il Napoli di Antonioè molto seguito nel Regno Unito. Lì è sempre vivo il ricordo del tecnico salentino, sia per la Premier vinta col Chelsea ma anche per la sua esperienza al Tottenham che col tempo è stata ampiamente rivalutata (giusto per un esempio, oggi gli Spurs dell’osannato Postecouglou sono al 15esimo posto).Thescrive del nuovo ruolo cheha cucito addosso a mitomania e. Li ha liberati.parte ricordando quel che fece Guardiola quando arrivò al City nel 2016. Cambiò posizione e ruolo a David Silva e Kevin De Bruyne. Prima, giocavano in un 4-2-3-1, Guardiola li riportò nel 4-3-3.scrive chedopo qualche fatica per trovare il giusto equilibrio nella prima stagione, questo spinse il City a vincere titoli su titoli.