Terzotemponapoli.com - Conte chiaro anche sul mercato

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonioha usato, per così dire, il megafonodavanti alle telecamere. Sulo arrivano calciatori che possano dare un reale contributo alla causa o è meglio lasciar perdere. E proprio suldel Napoli si è espressa Sportmediaset. Di seguito l’analisi della redazione della testata.vuole fare le cose per beneAntoniovuole fare le cose per bene,sul. E infatti è stato chiarissimodavanti alle telecamere: per sostituire Kvaratskhelia il tecnico leccese pretende un asso capace di determinare le partite. L’ex tecnico di Chelsea e Juve, ha già scelto: vuole a tutti i costi Alejandro Garnacho, domenica in campo per 26 minuti in occasione di Mster United-Brighton, match perso per 3-1 dalla truppa di Ruben Amorim.insisterà per Garnacholo ribadirà in queste orea De Laurentiis, di rientro in Italia dopo il soggiorno degli Usa.