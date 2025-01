Ilrestodelcarlino.it - Confindustria Emilia, bilancio tra luci e ombre. “Risorse, ricerca, case: serve un piano preciso”

Imola, 20 gennaio 2025 – L’onda lunga della complicata annata passata segna le valutazioni di Marco Gasparri, presidente della delegazione del circondario imolese di, in chiave 2025. Gasparri, che anno è stato il 2024? “Decisamente complesso, l’unica certezza è stata l’incertezza. Il clima percepito è stato quello di mettere in sicurezza efficienza, efficacia e margini per ottimizzare la gestione. Tanti hanno rivisto i concetti di percezione e propensione al rischio perché profondità e visibilità sul da farsi sono molto ridotte”. Un inizio d’anno con agitazioni tra i metalmeccanici. “Ragionevolmente credo che il nostro Ccnl abbia dato e dia risposte. La sensazione è un po’ quella di chiedere solo a chi può dare e non mi pare giusto. Parlerei, piuttosto, di spostare problemi politici e partitici sul contratto dei metalmeccanici per non affrontarne altri”.