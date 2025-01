Ilrestodelcarlino.it - Cambia i voti in pagella a 15 anni: “Ma nessuna violazione sui sistemi informatici del Ministero”

Cesena, 20 gennaio 2025 – “Da controlli effettuati non risultano accessi o violazioni neiinformativi deldell’Istruzione e del Merito”. Lo precisa lo stessocon una nota intervenendo sul caso del baby hacker di Cesena che nei giorni scorsi si era detto aver violato il sito deldell’istruzione e del Merito, per trasformare i suoi 5 nelle pagelle scolastiche in sei. “Le presunte e gravi attività didi piattaforme informatiche dello studente – si legge ancora nella nota deldell’Istruzione e del Merito – non hanno interessato iinformativi gestiti a livello ministeriale. L’episodio segnalato, di cui sono in corso approfondimenti con le autorità competenti, ha riguardato molto probabilmente un accesso non autorizzato al registro elettronico che, si ricorda, non è uno strumento gestito daldell’Istruzione e del Merito”.